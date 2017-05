Prefeitura de Chupinguaia anuncia Processo Seletivo para contratação na área da Saúde

A Prefeitura de Chupinguaia – RO, vai selecionar seis profissionais da área da Saúde por meio de Processo Seletivo, os salários serão de R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00.

As oportunidades para atuação em jornadas de 30 ou 40 horas ou ainda escala de trabalho são para os cargos de: Enfermeiro (1); Enfermeiro ESF (1); Fonoaudiólogo (1); Fisioterapeuta (1) e Odontólogo ESF (2).

Os profissionais devem ter diploma de nível superior na área e registro no respectivo conselho, assim como foi determinado pelo edital que pode ser acessado por meio desta página.

As inscrições serão recebidas a partir de amanhã, 12, até 18 de maio de 2017, das 7h as 13h, na Secretaria Municipal de Saúde ou solicitar formulário para o e-mail rhchupinguaia@hotmail.com.

Para selecionar os inscritos haverá Análise de Títulos, que deverão ser entregues no dia 22 de maio de 2017, das 8h às 12h, no prédio da UAB – Universidade Aberta do Brasil, situado a Avenida Tancredo Neves, esquina com Rua Silvana Gonçalves, Centro de Chupinguaia – RO.

Este Processo Seletivo terá validade de seis meses, a contar da homologação do resultado final, prorrogável por igual período.

