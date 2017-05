R$3,65: Posto de combustível lança promoção com gasolina à preço de custo

Em Vilhena, o Auto Posto “O Nosso Posto” que já tem a tradição de preço baixo está com uma mega promoção nesta semana com a venda de gasolina a preço de custo.

A promoção será válida para o abastecimento nesta terça e quarta-feira (16 e 17 de maio), no valor de R$ 3,65.99, apenas no dinheiro.

Segundo a direção do posto, a promoção vai se prolongar, sendo que nas próximas semanas a gasolina a preço de custo será vendida apenas nas quartas-feiras. Nos demais dias da semana, a gasolina continuará com o melhor preço da região a R$ 3,75.99.

Sorteio de prêmios

Outra novidade do “O Nosso Posto” é a premiação dos clientes. Diariamente o posto premiará um cliente com um vale abastecimento no valor de R$ 15,00 e ao final do mês com o sorteio de R$ 100 aos clientes.

O atendimento do “O Nosso Posto” é de segunda a sábado das 06h30 às 19 h e aos domingos das 06h30 às 17h. O posto fica localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 2766, centro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia