Vamos propor quantas CPIs forem necessárias para expulsar “picaretas”, diz advogado

Autor do pedido de CPI na Câmara Municipal que julgará neste final de maio os vereadores Junior Donadon (PSD), Vanderlei Graebin (PSC) e Carmozino Moreira (PSDC), o advogado Caetano Neto, sem papas na língua, afirmou que, “assim que Marcos Cabeludo pisar na Casa de Leis para tomar posse, vai, novamente, propor CPI para cassar o mandato do “edil”.

De acordo com o advogado, “Marcos Cabeludo, preso pela PF na mesma operação que envolveu os vereadores da gestão passada, está denunciado pelo MP de prática de corrupção passiva e outros crimes que “maculam” o perfil e a conduta de um representante do povo. Sendo assim, não tem legitimidade ética e moral para representar o povo de Vilhena, devendo receber a devida punição que é a cassação do seu mandato pela Câmara Municipal.”

Quanto ao questionamento do extenso, penoso e cansativo trabalho que impõe aos vereadores no exercício de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Caetano Neto foi enfático:”Para expulsar da vida pública aqueles que roubaram o dinheiro do povo de Vilhena, vamos propor quantas CPIs forem necessárias. Não daremos descanso aos picaretas e corruptos.”

Indagado sobre a possibilidade de Carmozino voltar, Caetano Neto acredita que, “Recurso eleitoral não suspende decisão de primeiro grau, portanto mesmo com recurso, Carmozino está fora, contudo, tal acontecimento não impede julgamento da CPI relatando sobre perda ou não de mandato político”.

Fonte: Extra de Rondônia

