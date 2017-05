Aviagro realiza lançamento do passaporte da 32ª Expovil

A Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro) reuniu a imprensa, associados e convidados nesta terça-feira, 17, para a apresentação do passaporte da Expovil 2017.

O evento aconteceu no escritório da Aviagro e marcou o início oficial da 32ª edição da feira agropecuária de Vilhena. “E mais uma vez estamos lançando as cartelas da festa agropecuária de Vilhena”, disse o Presidente da Aviagro, Darci Cerutti.

A cartela serve como entrada para o parque de exposições e para assistir aos shows, assim como da direito do portador concorrer aos prêmios que serão sorteados durante as cinco noites de festa.

Darci enfatizou que as cartelas custa R$ 90,00, e o portador concorre a R$ 180 mil em prêmios. A cartela também está disponível em todos os municípios do Cone Sul.

O pontapé inicial da festa começa com o Baile da Rainha que acontecera no dia 10 de Junho e toda a renda do baile será revertida para entidades assistenciais do município, assim como a tradicional cavalgada que será dia 1 de Julho, ressaltou Darci.

Após citar os detalhes do pontapé inicial da maior festa agropecuária do Cone Sul. Na 32ª Expovil haverá novidades, seis megashow, sendo como a maior atração, o show da dupla Bruno & Marrone que será na 1ª noite de festa finaliza Darci.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia