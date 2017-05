CBF registra contrato de treinador do Real Ariquemes no BID

O treinador que está com os holofotes direcionados para seu trabalho e que comanda o invicto Real Ariquemes no campeonato SICOOB 2017, foi registrado pelo BID-CBF para atuar na Série D do campeonato que terá Inácio no próximo final de Semana.

Simonio Alves Veiga está entre os quatro registrados pelo sistema da CBF e foi o segundo a ser registrado pela Série D. O que era obrigatório apenas para atletas, neste ano passou a ser obrigatório também para treinadores.

A associação irá proporcionar melhores benefícios aos profissionais que fazem parte do sistema do futebol brasileiro, e irá¡ contribuir para o seu desenvolvimento e modernização.

Chico Pinheiro, presidente do Real Ariquemes em uma visão de empreendedorismo no meio do esporte, logo que ficou sabendo da novidade solicitou ao novo Gerente de Futebol do Clube J.Lima para dar entrada com a papelada por intender que o registro irá agregar valores ao profissional que atua como comandante do clube.

Veiga está¡ inscrito com o número 129299-R0 e a publicação foi feita nesta segunda-feira, 15.

O furacão do vale do Jamari terá¡ pela frente a Princesa do Solimões neste final de Semana em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

A partida será¡ realizada no dia 21 no Estádio Gilberto em Manacapuru-AM.

Fonte: Assessoria

Foto: Reprodução