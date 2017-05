EM RONDÔNIA: esposa esfaqueia marido nas costas na frente dos filhos

Uma mulher de 25 anos esfaqueou o marido nas costas, durante o final de semana, na residência do casal em Cacoal (RO).

Conforme registro policial, toda a confusão foi na frente dos três filhos, que tem menos de cinco anos.

A arma utilizada para provocar o ferimento foi uma faca do tipo peixeira.

Aos policiais militares, a esposa contou que, após o marido passar a noite inteira fora de casa, ele chegou na residência em visível estado de embriaguez alcoólica e passou a discutir com a vítima por motivos banais.

Neste momento o homem passou a ofender a esposa com palavras de baixo calão e em seguida passou a agredi-la com tapas no rosto e tentativa de enforcamento. Conforme registro policial, o homem chegou a empurrar a esposa contra a parede, onde veio a causar uma lesão na região do olho esquerdo.

De acordo com a vítima à polícia, para se defender das agressões ela pegou uma faca do tipo peixeira e lesionou o companheiro na região das costas.

A ocorrência de lesão corporal foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher.

Autor: Pimentavirtual

Foto: Ilustrativa