Em Vilhena, prefeitura convoca mais 19 médicos para reforçar Saúde

Dois pediatras, um ortopedista e 16 clínicos gerais foram convocados nesta 4a chamada

A prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), disponibilizou nesta segunda-feira, 15, um novo edital convocando mais 19 médicos aprovados no processo seletivo realizado no início do ano.

De acordo com o edital, dois pediatras, um ortopedista e 16 clínicos gerais foram convocados nesta 4a chamada. 34 já assumiram e estão em atividade. “Esperamos que os convocados assumam para integrar nosso quadro de médicos e completar nossa equipe. Ao todo são 54 médicos neste processo seletivo”, comentou o secretário Marco Aurélio Vasques.

A prefeita Rosani Donadon lembrou que um dos compromissos de campanha dela foi reforçar a saúde. “Estamos avançando e com a contratação destes profissionais já ampliamos os atendimentos em especialidades como oftalmologia, endocrinologia, cardiologia e outros. Vamos solucionar a falta de médicos no município dentro de um curto período para atender a população com qualidade”, comemorou. A prefeita ainda lembrou da situação em que o município estava quando ela assumiu a prefeitura. “Pagamos duas folhas em janeiro e estamos pagando salário em dia, a saúde não via isso há anos”, reforçou.

DIFICULDADE COM SALÁRIO

Os médicos têm um prazo para entregar a documentação e assumir a vaga. Entretanto muitos não demonstram interesse em prestar serviços médicos em Vilhena já que o município tem um salário base defasado há nove anos, no valor de apenas R$ 6.300,00 que não chega nem à metade do valor de outros municípios.

Uma alternativa para complementar o salário são os plantões extras, mas para chegar a um valor que despertasse interesse nos médicos o teto teria que ser alterado para que eles pudessem executar mais plantões no município de Vilhena sem aumento salarial. Atualmente a prefeitura busca alternativas para conseguir atrair os convocados e manter os que já assumiram o processo seletivo.

Texto e foto: Assessoria