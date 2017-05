EXPOCOL: Francielly Oliveira candidata a Rainha

Francielly Oliveira, de 17 anos, gosta de sair com os amigos e ama dançar. A gata concorre ao titulo de Rainha da Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste (EXPOCOL).

Fã de Marília Mendonça, a jovem tem como esporte favorito o vôlei. Cursando o ensino médio, Francielly quer seguir a profissão de Zootecnia.

A frase que a inspira é “Não existe fonte de inspiração mais linda do que Deus”.

Baile

O tradicional Baile da Rainha, em Colorado do Oeste, acontecerá no dia 03 de junho. São sete candidatas concorrendo ao titulo de Rainha, e desfilaram na passarela montada no salão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Saudade da Querência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Thaiany Ferdep