Família faz apelo nas redes sociais para conseguir equipamento para homem com síndrome de down

Uma família vilhenense está buscando ajuda nas redes sociais para conseguir uma cadeira de rodas para um ente querido especial.

O homem de 48 anos, por nome de Jurandir dos Santos, precisa de uma cadeira de rodas para facilitar sua locomoção, pois a sua irmã, Maria Helena, que recentemente é responsável por seus cuidados, mora sozinha e enfrenta dificuldades para locomover o irmão até o banheiro para dar banho.

Segundo sua sobrinha, Andreia Santos, seu tio não tem esposa e nem filhos e era cuidado pelo pai de 86 anos, mas que agora sua mãe será responsável pelos seus cuidados.

“Ele por ser especial os órgãos envelhece rápido e está com cirrose. Mas não é de bebida pois nunca bebeu. Os médicos falaram que está numa fase que a qualquer momento pode falecer; aí fica do hospital pra casa. Minha mãe carrega ele mas é pesado por ser adulto e começou a fazer as necessidades na roupa, e, pra minha mãe dar banho nele é complicado. Por isso que pedimos a cadeira de roda para banho, para poder movimentar ele”, contou Andreia para reportagem do Extra de Rondônia.

Os interessados em ajudar na aquisição da cadeira ou doar o equipamento podem entrar em contato pelos telefones 98110-1615, falar com Andreia Santos, ou no 98145-2350 falar com Maria Helena, que é responsável pelos seus cuidados.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação