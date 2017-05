Força Tática recupera motocicleta minutos após o roubo

Na noite desta terça-feira, 16, uma mulher foi assaltada no Bairro União. Dois homens armados se aproximaram da vítima e de arma em punho anunciaram o roubo.

Após a fuga dos assaltantes, a vítima acionou a Polícia Militar que de imediato começou as buscas pelo bairro.

Com auxilio de um sistema de monitoramento pré-instalado no veículo, os policias conseguiram localizar a moto na Avenida 1508, no Bairro Cristo Rei.

No local estavam dois jovens, um deles identificado como André Junior Laurindo da Silva, de 18 anos, e um menor de idade.

Eles apontaram Noelson de Souza Costa, como um dos responsáveis pelo roubo, também contaram que Noelson havia acabado de sair do local em um veículo.

De posse das características do veículo, a polícia fez buscas pela cidade, mas não conseguiu localizar o carro que teria dado fuga a Noelson.

Diante dos fatos, os suspeitos e a motocicleta foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia