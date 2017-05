Hoje tem reunião com o presidente da ASSERTRON na sede do Sindsef

Antônio de Barros Neto, mais conhecido como “Poeta” presidente da Associação dos Servidores em Transição do Ex-Território para o Estado de Rondônia (ASSERTRON), comunica que haverá reunião na noite desta terça-feira, 16, as 19h30 no auditório do Sindsef, em Vilhena.

Em pauta, a transposição dos servidores para o quadro federal. Servidores municipais, estaduais, apesentados e pensionista.

Quem tiver interesse em participar deverá levar Xerox de documentos como: contra cheque, carteira de trabalho, ou algum tipo de contrato para identificar o ano que começou a trabalhar.

A reunião é para sanar todas as dúvidas e trazer as novidades sobre a ação que foi impetrada no ano de 2005 e irá beneficiar todos os servidores que se recadastrarem na associação, inclusive aqueles que já estão no quadro federal e se recadastrar terão direito ao retroativo.

Telefones para contato: (061) 9 9421-6914 (069) 9 8129-1437.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia