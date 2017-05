Prefeita recua e projeto de criação de novos cargos não entra na pauta do Legislativo

Ontem (segunda-feira 15) a Câmara de Vereadores de Chupinguaia ficou lotada de cidadãos interessados em acompanha a tramitação de iniciativa da prefeita Sheila Mosso, que apresentou projeto na semana passada criando duas novas assessoria na Secretaria Municipal de Educação, cargos cuja necessidade e finalidade estão sendo questionados.

A suspeita na cidade é que trata-se não menos que “cabides de emprego” para beneficiar parentes da prefeita.

O projeto deveria ter sido votado na sexta-feira passada, em sessão extraordinária. No entanto, a pressão popular acabou fazendo com que os vereadores que apoiam a prefeita recuassem, jogando o assunto para a pauta da sessão ordinária de ontem. Porém, mais uma vez temendo a reação popular, a matéria foi retirada da pauta a pedido da própria prefeita.

Mas fontes do Extra de Rondônia asseguram que a matéria voltará à baila nos próximos dias. “Só estão esperando a poeira baixar, e nesse meio tempo consultando Tribunal de Contas acerca da legalidade do ato. Se tiverem sinal verde por lá outra sessão extraordinária deverá ser convocada para tentar aprovar o projeto”, garante o informante do jornal.

Os cargos a serem criados na SEMED são os de “Assessor Extraordinário”, com salário de cinco mil reais, e “Assessor Executivo A”, com remuneração de R$ 3,5 mil. No projeto não estão especificadas motivação, requisitos nem o tipo de serviço que os ocupantes de tais funções devem exercer.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia