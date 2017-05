Semec reúne representantes das modalidades que disputarão o JIR Regional

A fase regional dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2017) poderá ser realizada em Vilhena até o final do mês de julho.

A definição da data está dependendo dos ajustes que a coordenação vem fazendo para que o evento elimine os contratempos, segundo informou secretário de Esportes e Cultura (Semec), Natal Jacob, que está à frente dos trabalhos de organização com o seu adjunto, professor Manoel Ayres, e numa parceria com representantes da Seduc local.

Na segunda-feira, 15, nas dependências do ginásio Jorge Teixeira, os coordenadores Natal e Ayres promoveram uma reunião com os representantes das modalidades que disputarão a fase regional dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR).

Entre os presentes na reunião representando suas respectivas modalidades estavam os técnicos: Nauro (Naurizinho) – Futebol de Salão (feminino); Farofa – Futebol de Salão (masculino); João Pomponel – Futebol de Campo; Rafael Ivan – Basquete (masculino); Geisa Lattaro – Basquete (feminino); Fábio Barman – Handbol (masculino); Marcelo – Handebol (feminino); Professor Francis – Voleibol (masculino e feminino); Amarildo e Mauro – Vôlei de Areia (masculino e feminino). “Todos os representantes das modalidades disseram que estão à disposição da coordenação e formaram suas equipes para até o dia do evento estarem prontos para as competições”, destacou o secretário da Semec.

Em relação aos treinos, o secretário adjunto reforçou a intensificação dos treinos devido a proximidade das competições. “Estamos próximos dos 60 dias para o início da fase regional do JIR e precisamos agilizar nos preparativos. Os treinos precisam iniciar o quanto antes para que a participação das equipes em cada modalidade seja a melhor possível visando a classificação para a fase estadual”, salientou professor Ayres.

No final da reunião os treinadores firmaram o compromisso de montar as melhores equipes com atletas “prata da casa”.

CONGRESSO TÉCNICO

Nesta quarta-feira, 17, acontecerá o Congresso Técnico da Fase regional do JIR com a participação de representantes de equipes municípios do Cone Sul. O Congresso será no ginásio Jorge Teixeira, marcado para iniciar às 15 horas.

Texto e foto: Assessoria