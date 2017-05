Tai agrega terapia oriental, terapias alternativas e casa de chá para levar qualidade de vida ao vilhenense

Quem busca o bem-estar, autoconhecimento e formas diferenciadas para cuidar do corpo e da mente há algum tempo já dispunha de alternativas em Vilhena para alcançar este propósito.

No entanto, a Tai oferece desde o início do ano várias especialidades da medicina oriental, tratamentos terapêuticos baseados em princípios filosóficos diferenciados e uma proposta gastronômica saudável, à disposição de pessoas de qualquer idade, estão agregadas num só lugar, bem no centro da cidade.

Idealizado pela Sommelier de Chás Fabrícia Dalamarta, com a Psicóloga Alcina Borin Antunes, o Comunicador Leandro Pandolpho, e a Acupunturista Liliane Souza, a Tai é um complexo que dispõe de diversos espaços para atendimento individual e coletivo, consultórios, áreas para relaxamento e atividades tanto para adultos como crianças, espaço para exposições culturais, e uma casa de chás, tudo voltado para oferecer autoconhecimento, comodidade e terapias que proporcionam maior qualidade de vida.

O centro conta com quase vinte especialistas em diversas modalidades terapêuticas, sendo seis deles psicólogos. Mas o grupo tem personal stilyst, nutricionista, coach, instrutora de yoga, psicopedagoga e muito mais. Entre as terapias ofertadas estão a Acupuntura, Auricoterapia, Ventosaterapia, Cromoterapia, Aromaterapia, Florais de Bach, Reflexologia Podal; assim como diversos tipos de massagens terapêuticas, com uso de pedras quentes, shabo, pintas chinesas ou Shiatsu.

Um destaque do complexo é a Casa de Chás que funciona no local, o que traz ao empreendimento uma característica inédita entre outras do gênero que existem pelo país afora. Os próprios empreendedores não conhecem nada semelhante em estabelecimentos do mesmo tipo que visitaram até mesmo nas grandes capitais. A ideia é levar aos clientes uma proposta gastronômica natural e equilibrada, tendo como base chás e alimentos menos processados na indústria.

A Tai também oferece espaço para exposições de artesanato e outras modalidades artísticas; conta com produtos relacionados a arte e atividades afins; minibiblioteca; área para crianças com variadas alternativas de entretenimento saudável e muito mais.

A equipe da Tai é formada pelos seguintes profissionais: Juliane Barroso (Personal Stilyst); Luana Rodrigues (Artes Culinárias); Maiara Bellei (Nutricionista); Lorena Martinelli (Psicóloga/Instrutora de Dança do Ventre); Fabíola Stranieri (Coach); Elizabeth Cristiane (Instrutora de Yoga); Carlos Batalha (Psicólogo); Vilma Dias (Psicóloga/Decoradora); Elizabeth Kipert (Psicopedagoga); Francileia Teixeira (Psicóloga); Vanderléa Siqueira (Gerente de Recursos Humanos) e Lauro Matos (Gerente Administrativo e Financeiro); além dos quatro idealizadores.

O centro de bem estar é uma proposta ousada e inovadora que vem sendo bem recebida pelos vilhenenses, atendendo das 08 horas às 19 horas, na Rua Quintino Cunha, 547, no centro da cidade. Informações podem ser obtidas pelo telefone 9 8120 – 0965.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação