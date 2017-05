Agrocap esclarece equívoco em sorteio de meio milhão realizado no dia das mães

Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia, pelo representante da Agrocap, esclarece equívoco que aconteceu no sorteio de meio milhão do dia das mães.

Leia a nota na íntegra

O INSTITUTO NACIONAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA JOAQUIM DE OLIVEIRA BOTELHO, inscrito no CNPJ/MF sob o no 20.595.411/0001-84, com sede na Praça da Cruz Vermelha nº 10/12, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.230-130, vem, prestar os seguintes esclarecimentos acerca do sorteio do Certificado de Contribuição denominado “AGRO CAP”, em data de 14 de maio de 2017.

No sorteio da 09ª edição, transmitido ao vivo aos 14/05/2017, foram sorteadas 41 (quarenta e uma) dezenas no 4o prêmio do Globo da Sorte: 13-03-43-27-55-05-23-14-40-19-53-12-59-57-28-35-07-11-02-09-04-46-15-22-41-52-24-29-16-56-54-47-36-32-58-20-37-48-38-18-31, na ordem ora explicitada, porém o número 31 não foi anunciado pelo apresentador.

Os Certificados de Contribuição anunciados como contemplados no programa foram os de nº 0112827, 0362541, 0399227, 0423008, 0070430 e 0085171, mas pela combinação de dezenas também seriam contemplados os Certificados nos 0103510, 0217337 e 0195632.

Ocorre, que foi constado um equívoco no sistema de informática responsável pelo sorteio, posto que bastaria o seguinte conjunto de dezenas para o Certificado de Contribuição no 0362541 (Ana Maria Alves Frasão) ser sorteado: 13-03-43-27-55-05-23-14-40-19-53-12-59-57-28-35-07-11-02-09-04-46-15-22-41-52-24-29-16-56-54-47-36-32-58-20, de tal sorte que as dezenas subsequentes, 37-48-38-18-31, foram sorteadas indevida e desnecessariamente.

Portanto, o Certificado de Contribuição no 0362541 seria o único ganhador e teria direito à integralidade do 4o prêmio.

Assim, reconhecendo o equívoco e, ao mesmo tempo, objetivando demonstrar a seriedade do sorteio e firme propósito de evitar a frustação das expectativas dos titulares dos Certificados indevidamente contemplados (0112827, 0399227, 0423008, 0070430, 0085171, 0103510, 0217337 e 0195632) a AGRO CAP resolve:

a) efetuar o pagamento da integralidade do 4o prêmio do Globo da Sorte ao titular do Certificado de Contribuição no 0362541 (Ana Maria Alves Frasão).

b) Efetuar pagamento correspondente ao 4o prêmio do Globo da Sorte, de forma rateada, consoante previsto no regulamento, aos titulares dos seguintes Certificados de Contribuição: 0112827, 0399227, 0423008, 0070430, 0085171, 0103510, 0217337 e 0195632.

Desta forma, inexiste prejuízo aos contribuintes deste importante instrumento de angariação de recursos para entidade filantrópica, sendo certo que somente a empresa promotora do evento (CRUZ VERMELHA) arcará com o ônus de pagar duas vezes o 4o prêmio anunciado.

A CRUZ VERMELHA reafirma a seriedade dessa campanha de angariação de recursos para sua manutenção e custeios, ressaltando que todos os sorteios são transparentes e acompanhados por auditores independentes e transmitidos ao vivo, franqueando o acesso de todos para acompanhar in loco os sorteios.

A CRUZ VERMELHA aproveita a oportunidade para agradecer imensamente à população do Estado de Rondônia pelas contribuições realizadas para a manutenção e custeios de suas relevantes atividades assistenciais.

Esclarecemos, por derradeiro, que o defeito do sistema está adstrito ao sorteio do 4o Prêmio do Globo da Sorte.

Permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Ji-Paraná, 16 de maio de 2017.