COLORADO: próximo domingo será realizada a 3ª Volta do Cone Sul de Moutain Bike

Acontecerá no próximo domingo, 21, mais um grande evento esportivo que promete agitar o Cone Sul de Rondônia.

Trata-se da 3ª Volta do Cone Sul de Moutain Bike. A saída será de Colorado, passando por Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e retornando ao ponto de partida.

Segundo um dos promotores do desafio, Adilson Pintar, 45 ciclistas já confirmaram a inscrição. A concentração e largada ocorrerá as 05:00 horas da manhã no Posto 21, em Colorado, situado na Avenida Paulo de Assis Ribeiro.

Serão 225 km de pedal, incluindo no percurso asfalto, estradas de terra, serras e belas paisagens que contrastam com o trajeto. Esta prevista a chegada em Colorado para as 19 horas, totalizando em torno e 10 a 11 horas de pedalada, sendo uma média 20 quilômetros por hora.

Quem está ligado ao ciclismo garante que o número de adeptos da modalidade vem aumentando nos últimos anos em Colorado e em todo Cone Sul. Eventos como estes são uma boa oportunidade para reunir esses amantes das duas rodas e despertar o interesse de quem ainda não anda de bicicleta.

Confira a programação:

Saída de Colorado as 05h00, chegada em Corumbiara as 08:30, saída de Corumbiara as 09:00, chegada em Pimenteiras as 11:30 com parada para Almoço. Após a pausa, saída para Pimenteiras 13:30, chegada em Cabixi as 15:30, saída de Cabixi as 16:00 com previsão de chegada em Colorado as 19:00 hs.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia