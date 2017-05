É QUINTA: Comissão do Senado chega ao Cone Sul para inspecionar rodovias

Audiência pública no auditório da prefeitura de Vilhena ocorrerá às 19h00 desta quinta-feira

Uma comissão do Senado Federal estará nesta quinta-feira, 18, na região do Cone Sul de Rondônia.

O objetivo é inspecionar as rodovias federais 435 e 174.

Estarão presentes os senadores Valdir Raupp e Acir Gurgaz (RO) e Wellington Fagundes (MT).

A inspeção técnica nas rodovias do Cone Sul complementará as diligências realizadas no mês passado, em vários trechos da BR-364 e nas rodovias 429 e 425, com a presença do diretor-geral do DNIT Nacional, Valter Casemiro.

A visita técnica do Cone Sul será uma ação conjunta da Comissão de Infraestrutura do Senado e da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados.

Além de Vilhena, estão programadas audiências públicas também na cidade de Juína, no Estado do Mato Grosso, onde serão discutidas a restauração da BR- 364 e a posterior duplicação, além da restauração e pavimentação final da BR- 435.

Conforme a programação, a comissão sai de Vilhena às 06h de sexta-feira (19), rumo a Juína (MT), onde também haverá audiência pública às 10h30.

Prefeitos, vereadores e comunidade em geral está convidada a participar do evento .

e a outra, em Juína, no Mato Grosso, no dia 19 ás 10h30 para debater a pavimentação da BR- 174, na Câmara de Vereadores.

>>> CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA COMISSÃO:

18/05/2017 – QUINTA FEIRA

– 6:30 h – Saída de Cacoal pela 364 em direção à Pimenta Bueno

– 11:00 h – Pimenteiras do Oeste

– 12:30 h – Cerejeiras

– 15:00 h – Colorado do Oeste

– 19:00 h – Vilhena – Audiência Pública sobre a BR 364, BR 435 e BR 174

– Local: Auditório da prefeitura Vilhena-RO

19/05/2017 – SEXTA FEIRA

– 6:00 h – Saída de Vilhena-RO para Juína-MT pela BR 174

-10:30 h – Audiência Pública sobre a BR 174

– Local: Câmara de Vereadores de Juína-MT

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa