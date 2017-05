Grupo Recanto da Praça oferece música ao vivo e promoções neste fim de semana

Para quem gosta de gastronomia e música ao vivo não faltarão opções para esse final de semana. A diversão começa com rodízio de espetinho, a R$ 26,90 por pessoa, nesta quarta-feira, 17, e quinta-feira, 18, das 19h00 as 23h00 no Recanto da Praça.

Além do rodízio, o público poderá curtir música ao vivo e economizar com a promoção de cerveja Brahma 340 ml R$ 5,90. Para quem quer provar e saborear essas delícias o restaurante fica localizado Rua Porto Velho, 325 na Praça do 5º BEC.

Para os amantes da culinária mexicana o Recanto Food Truck está com preço especial. Por R$ 20,00 o cliente se delicia com a picanha mexicana e 01 cerveja Budweiser. O food truck está estacionado na Avenida Major Amarantes, esquina com a Rua Osvaldo Cruz, em frente à Clínica Dr. Veit.

Já no Recanto da Praça Cachaçaria a semana é de “happy hour” com promoções em bebidas chopp Brahma 340 ml a R$ 5,50 e 50% de desconto nos valores dos drinks e caipirinhas.

O barco de sushi para duas pessoas a R$ 45,00. A Cachaçaria está localizada na Galeria Miragem, Rua Quintino Cunha Centro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação