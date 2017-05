Luizinho Goebel aciona DER para realização de serviços estruturais na RO 391 em Chupinguaia

Depois de receber uma série de pedidos, o deputado Luizinho Goebel (PV), indicou ao Departamento de Estradas e Rodagens-DER e governo do Estado que sejam realizados serviços estruturais na RO 391 localizada no município de Chupinguaia.

Os serviços solicitados pelo parlamentar são em parceria com a prefeitura local. São obras de recapeamento asfáltico no trecho que liga a BR 364 ao município, limpeza, patrolamento e encascalhamento até o distrito de Guaporé e operação “tapa-buraco”.

A rodovia de acordo com o deputado possui inúmeras avarias em diferentes trechos, que acabam levando sérios riscos aos condutores. Além do perigo de futuros acidentes, os motoristas reclamam da demora que levam no percurso por conta das péssimas condições, que a estrada se encontra.

Autor e foto: Assessoria