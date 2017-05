Prefeitura começa a ligar iluminação da BR 174 em Vilhena

Dando continuidade ao roteiro de reparos e melhorias da iluminação pública, no início desta semana, foi colocada a primeira parte da iluminação na BR-174. E, em menos de um mês, já poderá ser inaugurada.

As melhorias aconteceram entre o semáforo do cruzamento da avenida Beno Luiz Graibim até o final do canteiro central.

A obra de iluminação é uma parceria com o programa Calha Norte, que esta sob a coordenação do Ministério da Defesa. O programa busca atender às carências vividas pelas comunidades locais, por meio da realização de obras estruturantes através de ações realizadas por intermédio de convênios com estados e prefeituras.

De acordo com o secretário de planejamento, Valdiney Campos, já foi colocado o primeiro circuito de cinco na BR- 174 que liga Vilhena a Juína. Cada circuito corresponde entre 8 a 10 postes com iluminação. “Está obra só é fruto de uma emenda do senador Acir Gurgacz, que tem estendido a mão a Vilhena. Já solicitamos ao Calha Norte para que essa iluminação se estenda até o trevo do aeroporto”, disse o titular da Semplan, que está na capital federal, Brasília, para tratar sobre o assunto.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) ressalta a importância desta iluminação na BR-174. “Já podemos notar a diferença vendo a primeira parte desta iluminação. Quando ela estiver concluída – e isso será rápido -, ela irá propiciar segurança aos vilhenenses, principalmente daqueles que usam a via para se deslocar até o aeroporto, como estudantes do Instituto Federal (IFRO), e dando segurança aos moradores dos bairros próximos”, finaliza a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria