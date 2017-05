Secretário de Obras, Josué Donadon, retoma operação “Tapa Buracos”

O trabalho atenderá vários pontos da cidade em dias que não houver chuva

Cumprindo exigência da prefeita Rosani Donadon (PMDB), a Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) retomou nesta segunda-feira, 15, a operação “Tapa Buracos”, atendendo várias ruas e avenidas da cidade de Vilhena.

Após a paralisação dos serviços, por aguardo de materiais que já estão disponíveis na Semosp, as ações foram continuadas com a rápida preparação da massa pela equipe, que foi às ruas realizar as reparações dos pontos necessários.

Aproveitando o momento de estiagem, as vias com grande fluxo de veículos estão sendo priorizadas. Mas de acordo com o secretario de Obras, Josué Donadon, toda a cidade receberá os serviços de tapa buracos.

“Retomamos as atividades reparando as proximidades do fórum, da Avenida Curitiba e Câmara Municipal, mais no decorrer dos dias atenderemos todos os locais necessitados. O material que havia da gestão anterior, estava deteriorando rápido, ainda mais com as chuvas e o tráfego intenso de veículos, o que acabava trincando e soltando o asfalto causando os buracos”, informou o secretário.

Ainda na oportunidade o secretário Josué Donadon ressaltou que o serviço executado está sendo feito com qualidade. “Agora com a estiagem, buscaremos fazer um serviço qualificado e que dure, de modo, que contenha os buracos. A prefeita exigiu muito cuidado para darmos boas condições de tráfego aos vilhenenses”, enfatizou Josué Donadon.

De acordo o secretário adjunto de Obras, Rudimar Maziero, que é coordenador da operação tapa-buracos, diariamente a secretaria tem utilizado cerca de cinco metros cúbicos de massa asfáltica no trabalho. “Isso representa uma quantidade considerável para que, sejam atendidos vários pontos em poucos dias”, enfatizou Rudimar Maziero.

Texto e fotos: Assessoria