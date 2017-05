Secretário recepciona equipe da TV Senado no aeroporto de Vilhena

Profissionais farão a cobertura da audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal

O jornalista Esteban Vera, secretário municipal de comunicação da prefeitura recebeu, no aeroporto local, uma equipe da TV Senado, de Brasília.

Os profissionais farão a cobertura da audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, que ocorrerá na noite desta quinta-feira, 18, no auditório da prefeitura de Vilhena.

Esteban foi recepcionar os comunicadores por solicitação da prefeita Rosani Donadon, que determinou atenção especial às autoridades e profissionais que visitam o município e participarão da audiência pública. Também esteve presente o apresentador de TV, Valdir Alberto, que assessora o senador Valdir Raupp na região.

Na audiência, além de Raupp, estarão presentes os senadores Acir Gurgaz (RO) e Wellington Fagundes (MT).

A inspeção técnica nas rodovias do Cone Sul complementará as diligências realizadas no mês passado, em vários trechos da BR-364 e nas rodovias 429 e 425, com a presença do diretor-geral do DNIT Nacional, Valter Casemiro.

A equipe é formada por Sabrina Mancio (repórter), Rogério Alves (Cinegrafista) e Vanderlei Ribeiro (auxliar). Sabrina explicou que o grupo vai ainda hoje para o município de Pimenteiras do Oeste, onde a comitiva sairá na manhã desta quinta-feira, percorrendo vários municípios da região até chegar à Vilhena. Na “Cidade Clima de Rondônia” o evento está marcado para acontecer às 19h. Além de registrar os lugares mais atrativos de Vilhena, o grupo vai levar a todo o Brasil os melhores momentos da audiência pública.

Conforme Sabrina, a previsão é que a TV Senado transmita a reportagem na noite da próxima segunda-feira, 22.

Texto e foto: Assessoria