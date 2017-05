Crise em Brasília pode tirar senadores da audiência pública sobre a BR agendada para hoje

A bomba política que explodiu na noite de ontem na capital federal causa repercussão em todo o país.

Em Vilhena, o reflexo imediato é o esvaziamento de evento programado para acontecer nesta quinta-feira 18, com participação de senadores, deputados, prefeitos e dirigentes nacionais do DNIT para discutir a situação das rodovias federais que passam pela região sul do Estado.

O Extra de Rondônia entrou em contato há poucos instantes com o senador Valdir Raupp, que “puxou” a iniciativa, e ele afirmou que está em Rondônia, mas pode ser convocado a ir a Brasília a qualquer momento. O mesmo pode acontecer com o senador Acir Gurgacz, presidente da Comissão de Transportes do Senado, que está escalado para presidir a audiência pública desta noite.

“A agenda está mantida por enquanto, pelo menos até a programação elaborada nas cidades da região central e Vilhena. Estou em Ji-Paraná, mas a todo momento em contato com Brasília, e há possibilidade de ser chamado à capital federal a qualquer momento. Mas quero afirmar aos vilhenenses e autoridades que querem participar da discussão que a audiência vai acontecer, mesmo que eu e o Acir não possamos estar presentes”, disse Raupp.

