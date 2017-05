Diretor de hospital esclarece fato envolvendo médico em Colorado

As informações dão conta que na noite da última terça-feira, 16, no hospital municipal havia apenas um médico de plantão.

Por volta da meia noite, deu entrada no hospital um paciente em estado grave e que o o paciente teria que ser levado para a cidade de Cacoal, e que médico teria que acompanhar o paciente que estava tendo convulsões. Com isso, o hospital iria ficar sem médico, já que seria imprescindível para salvar a vida do paciente que o médico acompanhasse. Porém, antes de viajar o médico passou na delegacia e registrou um boletim de ocorrência.

Entretanto, o diretor do hospital municipal, Ivanir Alves da Silva, falou sobre o ocorrido. E, explicou que foi solicitado a comparecer no hospital por volta das 00h00 para resolver uma situação, pois a paciente teria que ser removida com urgência para a cidade de Cacoal. Contudo, o único médico da unidade teria que acompanhar pelo estado grave que se encontrava a paciente.

Por outro lado, o hospital ficaria sem médico e a população ficaria desguarnecida. Entendendo a gravidade da situação o diretor disse que autoriza a remoção da paciente assim que conseguisse outro médico para cobrir o plantão.

Com isso, entrou em contato com uma médica de Cerejeiras que presta serviço ao hospital e Colorado que prontamente atendeu a solicitação do diretor. Com isso, um veículo foi até a cidade de Cerejeiras para buscar a profissional.

O diretor garantiu que o hospital ficou apenas alguns minutos sem a presença de um médico, já que a médica do município vizinho estava a caminho quando a ambulância saiu levando a paciente para Cacoal. Ivanir ficou na unidade de saúde até a chegada da médica.

O diretor diz não saber o motivo que levou o médico plantonista a registrar boletim de ocorrência na delegacia, já que o caso tinha sido resolvido.

Texto: Extra de Rondônia/com informações de Ômega Notícias

Foto: Ômega Notícias