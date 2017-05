EXPOVIL: conheça os ganhadores das cartelas

A 32º Expovil acontece entre os dias 05 e 09 de julho são 130 mil reais em prêmios.O preço do passaporte, que dá direito a concorrer aos prêmios, é de R$ 90,00.

Quem optar por ingresso individual pagará R$ 50,00 por noite, mas sem direito a concorrer a prêmios.

O desconto para estudantes, de 50%, apenas será concedido para ingressos individuais, não valendo para os passaportes. E será liberado perante identificação através de documento adequado.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização sorteou para os internautas três cartelas.

Os ganhadores podem retirar seus ingressos na terça-feira, 23, das 15h00 às 17h30, na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação, com foto.

Veja os nomes dos ganhadores:

** Jonas Laranjeira

** Marcela Sampaio

** Leiliane Amorin

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia