Hoje tem “Quinta em Dobro” no Village

O cantor Maciel Machado (foto) é atração desta quinta-feira, 18, no Village em Vilhena.

A festa tem como tema “Quinta em Dobro”, com cerveja Budweiser em dobro das 23h00 as 00h00. No palco também se apresenta Matheus Verine.

Para o público feminino a entrada será liberada, já os homens será cobrado a consumação, no valor de R$ 20,00.

Outras informações pelos telefones (69) 9 8453-5949/9 8463-2079.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação