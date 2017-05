Homem ameaça matar ex-mulher, mas é desarmado por desconhecido

Na noite desta quarta-feira, 17, uma mulher estava em um estabelecimento comercial, na Rua 2215, Bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando seu ex-marido identificado como Paulo Donavan Pacifico, se aproximou e apontou uma arma na direção da mulher.

Um homem que estava no local, entrou em luta corporal com Paulo e conseguiu desarmar o rapaz. A arma chegou a disparar durante a briga, mas por sorte ninguém se feriu.

O homem então fugiu do local com a arma de Paulo, e quando a polícia chegou, Paulo tentou se desfazer de seis munições, calibre 38 que estavam em seus bolsos. Ele recebeu voz de prisão e pode responder por tentativa de homicídio.

Após buscas pelo homem que fugiu, ele acabou sendo encontrado na Rua 349, Bairro Vila Operária. No banco do veículo estava a arma envolvida na confusão, carregada com quatro munições mais o cartucho vazio da que foi deflagrada.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e acabou indo para a delegacia de polícia juntamente com o Paulo Donavan.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia