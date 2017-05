Mais de 25 quilos de cocaína são apreendidos pela PRF durante fiscalização na BR-364

A apreensão ocorreu na noite desta quarta-feira, 17, no Km 698 da BR-364, em Porto Velho, onde dois homens foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), tentando entrar no Estado com 27 quilos de cocaína.

Segundo os federais que realizaram o flagrante, a droga que estava no bagageiro do veículo, envolvida em um cobertor junto à bagagem dos passageiros, fora adquirida no município de Rio Branco no Acre e teria como destino a cidade de Ariquemes.

Após prestarem os primeiros esclarecimentos, o condutor do veículo, um empresário de 29 anos e o passageiro, um tratador de animais de 23, foram conduzidos juntamente com o entorpecente apreendido para a delegacia da PFR da capital.

Fonte: G1 RO

Foto: Reprodução