MAIS DE R$ 1 MILHÃO: Prefeitura de Vilhena comprará maquinário agrícola para recuperar estradas rurais

Parte do recurso para aquisição do equipamento é proveniente da arrecadação do IPTU

A prefeitura de Vilhena, através da Secretaria de Agricultura Municipal de Agricultura (Semagri), vai adquirir uma motoniveladora (PRATOL) e uma escavadeira hidráulica (PC) para recuperação das estradas vicinais na área rural do município.

A abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.1446.666,67 no orçamento para compra dos maquinários foi autorizado na sessão da Câmara de Vereadores de Vilhena realizada na terça-feira, 16.

O valor é referente ao Fundo para Infraestrutura de Transportes e Habitação (FITHA), repasse anual que o Governo de Rondônia faz aos 52 municípios e que é administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER). O valor do repasse do convenio estadual é de R$ 946.397,71 e a contrapartida do município é no valor de R$ 187.268,96 que vem de recurso obtido através da arrecadação do IPTU.

O convênio do Estado com as prefeituras é para a recuperação das estradas municipais, construção e recuperação de pontes, compra de máquinas, equipamentos, peças e combustível, e também pode ser usado na construção de casas populares.

De acordo com o secretário da pasta, Rogério Henrique esta aquisição irá ajudar no fomento da agricultura familiar. “O recurso será utilizado na recuperação das estradas municipais, construção e recuperação de pontes. Será um maquinário que será utilizado para facilitar a vida do agricultor e fomentar agricultura familiar. É determinação da prefeita Rosani Donadon dar atenção especial às estradas para melhorar as condições de trafegabilidade do homem do campo’’, ressaltou o titular da SEMAGRI.

Texto e foto: Assessoria