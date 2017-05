Motorista com sinais de embriaguez avança preferencial e bate em ciclista

Na noite desta quarta-feira, 17, um condutor de uma picape, trafegava pela Avenida Dioes Bispo de Souza, sentido BR-174.

No cruzamento com a Avenida Paraná, o mesmo, invadiu a via preferencial atingindo um ciclista.

O ciclista acabou se ferindo e precisou ser socorrido ao Hospital Regional, por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia de Trânsito (PTRAN) esteve no local e notando que o motorista apresentava indícios de embriaguez, convidou o rapaz a fazer o teste do bafômetro.

O motorista se negou a fazer o teste, mas testemunhas relataram que o jovem havia confessado ter ingerido pelo menos três garrafas de cerveja.

A Polícia Técnico Científica (Perícia) esteve no local, o condutor da picape foi levado à delegacia de Polícia Civil, onde um médico o avaliaria, para constatar ou não se o motorista estava sob efeito de álcool no momento do acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia