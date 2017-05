Prefeitura reforma prédio do CRESAMC em Vilhena

O secretário adjunto municipal de saúde, Evandro Gomes em entrevista ao Extra de Rondônia, afirmou que o prédio do Centro de Referência da Mulher e Criança (CRESAMC) não foi interditado, e sim fechado para uma reforma geral.

Evandro explicou que nessa reforma vai ser instalado um elevador para pessoas com deficiência, gestantes e idosos que não conseguem subir escadas e também melhorar as salas onde serão feitas os atendimentos.

“A reforma no prédio da CRESAMC esta sendo realizada com recursos próprios da prefeitura”, salientou o adjunto.

Evandro destacou que os trabalhos devem ser concluídos entre final de julho a início de setembro retornando assim ao atendimento normal. “Com a estrutura reformada o centro passará a ser uma policlínica”, ressaltou Evandro.

Segundo a diretora do CRESAMC, Elisabete Vieira Camargo, com o fechamento do centro os atendimentos passaram a ser realizado na Policlínica João Luiz.

“A unidade esta passando por uma fase de adaptação, mas não há problemas para atender a população”, afirmou a diretora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia