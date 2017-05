Princípios de incêndio são registrados no Hospital Regional

No início da tarde desta quinta-feira, 18, uma unidade de Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros se dirigiu até o Hospital Regional de Vilhena para controlar um princípio de incêndio.

Segundo informações da equipe de militares que atendeu a ocorrência, as faíscas tiveram início no aparelho de ar condicionado, localizado na sala de Raio X da unidade.

Perícias irão esclarecer se o problema foi causado pela fiação elétrica ou se pelo mau funcionamento do aparelho.

Este teria sido o segundo caso de princípio de incêndio registrado no local somente no dia de hoje, pois ainda pela manhã uma centrifuga de roupas teria superaquecido, sendo necessário o uso de extintores para controlar as chamas, que consumiu os lençóis que estavam dentro do equipamento, porém, neste caso, os bombeiros não teriam sido acionados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia