3° Grupamento de Bombeiros de Vilhena recebe nova UR

Na manhã desta sexta-feira, 19, em solenidade, o 3° Grupamento de Bombeiros de Vilhena, recebeu uma nova Unidade de Resgate (UR) para atendimento à população vilhenense.

Autoridades civis e militares estiveram presentes no evento, que além da entrega do veículo, também concedeu diploma e medalha aos homenageados na ocasião.

A deputada estadual Rosangela Donadon, ao fazer uso da palavra, ressaltou a importância de emendas que possam contribuir para o desenvolvimento do trabalho dos bombeiros.

O secretário de comunicação de Vilhena, Esteban Vera, parabenizou a imprensa vilhenense, e ressaltou que é importante que a sociedade saiba sobre os trabalhos realizados pelo Corpo de Bombeiros, que são de extrema importância para a sociedade.

De posse da palavra, o Capitão BM Guedes disse estar feliz com a nova aquisição, que foi feita com recursos da própria instituição. Ele também falou da importância da implantação de novos projetos como o “Bombeiros Mirim”, que já está “saindo do papel”.

A nova UR facilitará o acesso dos Bombeiros Militares (BMs), a locais de difícil acesso e áreas rurais.

