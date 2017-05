Atleta de 10 anos representa Vilhena em competição na Argentina

O karateca vilhenense, Carlos Enrique Thomazi, 10 anos, está treinando duro na academia Champions Albatroz para o Campeonato Sul-Americano de Karatê Interestilos que acontecerá na cidade de Cordoba, na Argentina.

Carlos Enrique conquistou a vaga ao se consagrar campeão no Campeonato Zonal Centro Oeste, em Goiana (GO). Atletas de Brasília, Goiana, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia marcaram presença na disputa.

O esportista foi primeiro lugar na modalidade Kata, o resultado garantiu sua vaga na Seleção Brasileira de Karatê (CBKI), que competirá internacionalmente pelo World Union of Karate-do Federations (WUKF).

Carlos conta que com três meses de treino já participou do seu primeiro campeonato estadual, na qual ganhou medalha de ouro. “Hoje tenho 52 medalhas, sendo duas delas de ouro conquistado no brasileiro, uma de ouro do Pan-Americano e uma de bronze no Mundial em Dublin-Irlanda”, enfatizou.

O sensei, Flávio Gomes explica que Carlos treina nove horas por semana, sendo os treinos divididos em coletivo e individual. O atleta é acompanhado por um psicólogo como parte dos preparativos para a competição. “Carlos está se dedicando nos treinos, já que vai competir na modalidade de kata, que é luta imaginaria e kumite, que é luta em si”, ressaltou Flávio.

Para custear a viagem, o sensei Flávio, afirmou contar com o apoio cultural e esportivo dos seus patrocinadores entre eles: SICOOB/CREDISUL, Colégio Professor Vanks, SudAmerica Vida, Grupo Trevo e Grupo ERS.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia