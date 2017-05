CEREJEIRAS: Mãe é flagrada tentando entrar com drogas em Centro Socioeducativo

O flagrante ocorreu na manhã desta sexta-feira, 19, quando a mãe de um menor infrator de iniciais J.K.S.J, que cumpre medida socioeducativa por furto, se aproveitou do horário de visitas para tentar entrar com drogas na unidade, em Cerejeiras.

Segundo informações fornecidas pela equipe que realizou o flagrante, Rosa da silva Jacques que estava com uma porção de maconha escondida dentro da calça, na altura do calcanhar, já vinha sendo monitorada pelos mesmo sob suspeita de já ter realizado o crime outras vezes.

Rose que reside na cidade de Cacoal e estava com seu outro filho de apenas oito meses nos braços, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzida ao Departamento de Polícia Civil do município. O bebê, por sua vez, foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra