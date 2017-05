Jovem estrábica erra tiro e mata a pessoa errada

O crime aconteceu em um bar localizado no bairro jardim Europa, em Goiânia, onde a jovem Leonice Moreira de Sousa, de 23 anos, matou um homem quando na verdade queria matar uma mulher que também estava no local.

José Paixão dos Santos de 59 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo mesmo estando a quase 20 metros de distância do verdadeiro alvo da jovem.

A jovem que possui estrabismo além de baixa visão, negou que teria efetuado o disparo, alegando que o autor do tiro teria sido seu irmão, que estava com ela no momento do crime e também estava armado.

O irmão da jovem confessou o crime, porém, a perícia e testemunhas apontaram que quem realmente teria efetuado o disparo que matou José, foi Leonice.

Os irmãos vão responder por homicídio qualificado e ainda segundo os mesmos, o crime que vitimou a pessoa errada teria sido motivado por ciúmes por parte da jovem.

Fonte: G1/RO