Maurão de Carvalho é pré-candidato ao governo; garante Valdir Raupp

Em visita a redação do Extra de Rondônia, o Senador Valdir Raupp (PMDB), confirmou que seu partido tem pré-candidato ao governo definido.

O Senador Valdir Raupp disse em entrevista que o deputado Maurão de Carvalho (PMDB) Presidente da Assembleia Legislativa, reúne todas as condições e é pré-candidato ao governo do Estado, com apoio.

Maurão foi convidado para disputar a prefeitura de Ministro Andreazza em 1992, sendo eleito o primeiro prefeito do município. Em 1998, se elegeu deputado estadual, sendo reeleito consecutivamente, desde então. Em sua atuação, sempre assegurou benefícios para diversos municípios, indistintamente.

Na legislatura passada, o deputado Maurão de Carvalho exerceu o cargo de primeiro vice-presidente da Casa de Leis e agora foi eleito presidente, com a totalidade dos votos.

O parlamentar defende a harmonia entre os Poderes, para dessa forma contribuir com o progresso em Rondônia.

Raupp ressaltou que Confúcio Moura, atual governador, não é candidato ao senado como divulgou alguns meios de comunicação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação