PTRAN realiza palestras a alunos de três a cinco anos em escolas públicas de Vilhena

Dando continuidade nas ações do Maio amarelo, a equipe do Pelotão de Trânsito de Vilhena (PTRAN), composta pelos Policiais CB Holander, SD Figueredo, SD Luciene e SD Matos realizaram nesta sexta-feira, 19, Palestra de Trânsito aos alunos da Escola Municipal Abílio Nicolielo.

A palestra, ministrada pelo SD Matos, foi direcionada aos alunos da Pré-Escola e 1º ano ensino fundamental, contemplando a faixa etária de 03 a 05 anos. Os temas abordados foram simplificados, de forma a facilitar o entendimento e contextualização das crianças com a temática Trânsito, ensinando a importância das principais placas de sinalização existentes, a noção dos tipos de meios de transportes utilizados e de como a Polícia Militar cuida do trânsito na cidade, com base nas leis vigentes.

Também foram abordados temas relacionados a situações do cotidiano das crianças, como cuidados ao atravessar a rua, movimentação das pessoas nas calçadas, uso da faixa de pedestres, embarque e desembarque de veículos escolares e o respeito aos professores, pais e amigos. De forma lúdica, as crianças também ouviram dos policiais sobre o uso dos dispositivos de retenção veicular (cadeirinha) e foram instruídas a avisarem aos adultos a utilizarem sempre o cinto de segurança e a não falarem ao celular enquanto dirigem.

Nesse contexto, o Pelotão de Trânsito esclarece que a educação para o trânsito há de ser contínua, e relembra-se aos pais antiga frase “As palavras ensinam, os exemplos arrastam”, devendo toda a sociedade, seja no seio familiar seja no ambiente da escola, estabelecer a devida confiança, demonstrando com atitudes concretas de como fazer e o que fazer no trânsito.

É preciso ainda acreditar. No futuro, serão eles os condutores e colocarão em prática tudo o que aprenderam durante a infância, com os exemplos em casa e a formação escolar. Resta então evidenciada a importância da educação para o trânsito no desenvolvimento do cidadão, desde sua primeira idade.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação