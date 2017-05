Advogado representa na OAB colega por captação ilícita e denuncia entidade que faz promessa vazia para servidores

Afirmando não ter nenhuma vinculação com sindicatos e muito menos com governos, o advogado vilhenense Caetano Neto disse este final de semana, que vai promover junto a OAB/RO representação em desfavor do advogado Marcio Melo Nogueira, – OAB/RO nº 2.827 do escritório de advogacia Nogueira Vasconcelos de Porto Velho por captação ilícita de clientes, tudo, em associativismo com a ASSERTRON – Associação dos Servidores em Transição do Ex-Território para o Estado de Rondônia, entidade que vem percorrendo o Estado com “promessas vazias”, com “recheio de inverdades” no que refere a conseguir transposição dos servidores municipais e outros para os Quadros da União.

Para Caetano, o senhor Poeta faz papel de “puxador de cliente” para o advogado e a mensagem aos servidores que ele apresenta como representante da ASSERTRON, e diga-se; não dá a conhecer seu nome de batismo, é contrária aos que apresenta no documento que leva o servidor a assinar a ficha de filiação na entidade e em aparte o servidor assina várias procurações outorgadas para o advogado Marcio Melo Nogueira onde confere poderes para promover e postular medidas para admissão desses servidores na transposição e mesmo em caso de prejudicialidade do curso das medidas fica o servidor refém da integralidade dos honorários, e pior, não cita a procuração que fará tais ações por meio e/ou representando a ASSERTRON, sendo assim, usa a entidade para captar cliente, e o Estatuto da Ordem dos Advogados veda, de forma que estaremos apresentando a devida representação.”, destacou Caetano.

O que ainda é mais grave, cita Caetano, Esta entidade, “estranha” no meio dos servidores e de entidades associativas e sindicais, que por décadas atuam em favor de seus associados e sindicalizados, ora atuando com zelo, ora com desleixo e descuido em vários direitos dos servidores que são esquecidos e rompidos pelos governantes, mantém a devida representatividade legal e goza de credibilidade jurídica no meio, porém, cair na “lábia”, na “fala macia” e cheia de “inverdades” por mensagem de conquistas pela entidade ASSERTRON no passado, afirmando que fará dos servidores filiados, um futuro servidor federal, atraindo o servidor para a guilhotina financeira quando este autoriza descontar 1% de sua remuneração básica mensalmente destinada a manutenção da entidade.”

“Com as promessas vazias, o servidor desavisado, desatendo e esperançoso de ser federal assina e ficará pagando a manutenção para os gastos de devaneios de uma pessoa que sequer se apresenta com seu nome completo, endereço residencial, não se sabe quem representa a entidade, enfim, algo muito nebuloso, perigoso para o servidor acreditar de plano e sem questionamentos.

Estaremos orientando os servidores a promoverem Carta Registrada endereçada ao advogado Marcio Nogueira informando da desistência da procuração e neste caso da transposição, deve o servidor procurar o sindicato dos servidores municipais que tem o dever de orientar e encaminhar as medidas que entender de direito para os servidores buscar suas pretensões e proteger os servidores municipais de aventureiros, sob pena de ser taxado também de entidade que só visa recolher contribuições.”, finalizou Caetano.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia