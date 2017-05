ARTIGO: O melhor gerente

O melhor de todos os Gerentes é aquele que reúne elevada competência profissional, acompanhada de resultados superiores; é aquele que se impõe pelo conteúdo e liderança; é aquele cuja atuação excede as metas departamentais; é aquele que delega com critério e produz qualidade com eficiência; é aquele que extrai o máximo retorno dos recursos administrados; é aquele que usa o fator tempo com sabedoria; é aquele que elege e implementa instrumentos eficazes de gerenciamento; é aquele que requer discreta supervisão e que dispõe de um substituto treinado; é aquele de tem, por detrás de si, um time à altura de suas responsabilidades.

Qual o nome de seu melhor gerente? Quantos destes pré-requisitos ele preenche? E quanto aos demais gerentes, o que você e sua organização estão fazendo para transformar seu perfil e aprimorar seu desempenho?

Muitas empresas estão contagiadas pela mediocridade porque ainda não fizeram as definições operacionais básicas; porque deixaram de fixar padrões mínimos; porque ainda não conceituaram as capacitações essenciais na contratação de pessoal; porque deixaram de traçar a linha que separa o fundamental do secundário, o aceitável do inaceitável. A maioria das organizações quer cercar-se de pessoas capazes; trabalha para obter resultados expressivos; quer superar a concorrência; investe em treinamento e instrução, porém, mesmo assim, ainda estão distantes do sucesso.

Sempre que você tiver um funcionário incompetente, saiba a culpa é sua e não dele. É preciso que sua Diretoria compreenda e aceite isto. Não diga que é impossível evitar isso, porque todos os problemas empresariais têm solução. Isso pode ser trabalhoso, demandar algum tempo e até mesmo indicar que você não está preparado para solucioná-lo. Objetividade com pragmatismo. Nunca esqueça que o tempo desperdiçado jamais retorna!

Certo dia fui chamado a participar de um processo seletivo. A primeira coisa que fiz foi obter a lista das 10 principais competências funcionais requeridas pela empresa (em muitas empresas tal relação não existe!). Solicitei ao candidato que se auto-avaliasse, atribuindo notas de zero a dez, para cada item da lista. A seguir tivemos uma entrevista criteriosa sobre cada quesito e pude obter uma ótima fotografia de seu perfil profissional. É assim que é feito na sua empresa?

Conclusão: Profissionais competentes e com elevado potencial existem no mercado. O grande desafio é identificá-los, localizá-los e trazê-los para integrar sua equipe. Como diz o texto acima, eu e você recebemos recursos materiais e humanos para administrar e torná-los produtivos. Quanto a mim, só concebo a excelência como o padrão ideal !

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS

Fonte: Extra de Rondônia