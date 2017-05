Caminhoneiro que morreu em acidente será velado em igreja evangélica

Na manhã deste sábado, 20, familiares do jovem Everton Rafael Pacola, de 27 anos, que morreu de acidente de trânsito na noite de sexta-feira, 19, na BR-364 próximo ao distrito de São Lourenço, será velado na igreja Batista Manancial, localizado na Rua Rua José Mendes nº 148 bairro Jardim Eldorado, em frente a Oxigênios Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Everton, conhecido por “Pacola” estava trabalhando como motorista da transportadora da família, quando se envolveu em acidente, não resistindo aos ferimentos morreu no local. Everton era filho do proprietário da Transportadora Pacola.

O sepultamento do jovem caminheiro será neste Domingo, 21. Porém, a família ainda não decidiu o horário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução Facebook