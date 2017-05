Cantor sertanejo visita Extra de Rondônia para divulgar lançamento de trabalho autoral

Na manhã de sexta-feira, 19, o cantor sertanejo Rayan Ferraz visitou o Extra de Rondônia para anunciar o divulgar seu trabalho autoral que será lançado em breve nas rádios.

O sertanejo conta que sua visita em Vilhena é para divulgar em primeira mão seu projeto com musicas autorias. Entre as musicas a ser lançada é “coração largado” em homenagens aos seus fãs e seguidores do seu trabalho.

Rayan disse que sua carreira começou aqui em Vilhena, mas estourou nas boates de Porto Velho quando formava uma dupla, mas depois seu parceiro de dupla resolveu abandonar a carreira musical, o cantor continuou a carreira solo. Nessa caminhada Rayan ressalta que já representou três vezes o Estado de Rondônia no programa de Raul Gil cantando musicas dos seus cantores favoritos.

Rayan explica que nos palcos cantava musicas de outros autores como Bruno & Marrone, Jorge e Matheus entre outros, mas agora está lançando um trabalho próprio com músicas da sua autoria. “Uma das minhas musicas é graças a uma fã que me ligou para saber como estava e disse que estava bem e ao perguntar a ela como estava ela me disse que estava de coração largado e foi daí que resolvi compor a canção”, ressalta o sertanejo.

Outro detalhe que o cantor destacou é que seu trabalho vem ganhando mais espaço e graças as redes sociais e a divulgação das pessoas que compartilham no facebook e instagran.

Telefone para contato com Rayan (69) 992331212 e no 9 96031010.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia