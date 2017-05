Colisão entre caminhonete e moto deixa duas pessoas feridas

Acidente envolvendo uma caminhonete e uma moto CG 150 aconteceu no final da manhã deste sábado, 20, no cruzamento da Avenida Melvin Jones, com Dedimes Cechinal, divisa do bairro Cristo Rei com Moises de Freitas, em Vilhena.

O condutor da moto trafegava pela Melvin Jones, sentido Juína, quando no cruzamento com a Dedimes Cechinel, colidiu com a caminhonete.

No impacto, motoqueiro e carona caíram e sofreram ferimentos, sendo conduzidos ao pronto-socorro do Hospital Regional Pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Edimario Antônio Novaes