Criminoso é morto durante assalto; comparsa deve ficar paraplégico; vídeo

Luiz Cláudio Mesquita Rachid, 44 anos, foi morto com dois tiros na noite desta sexta-feira, durante uma tentativa de assalto em um mercado, no cruzamento das Ruas Miguel Calmon com Joaquin da Rocha, Bairro Caladinho, Zona Sul de Porto Velho. Outro criminoso, um adolescente, levou dois tiros e deve ficar paraplégico.

Segundo a Polícia, a dupla invadiu o local, rendeu funcionários e clientes e recolheu celulares e dinheiro. Um PM que estava no local acabou reagindo já quando os bandidos se preparavam para fugir. Luiz morreu na hora e o menor ficou agonizando. Um taxista que estava dando apoio fugiu em alta velocidade.

Ainda de acordo a PM, pouco antes os criminosos haviam realizado vários na noite. Um deles em um posto de combustível localizado na Avenida Amazonas com Nações Unidas, na área central da capital. No local a polícia encontrou duas armas sendo um revólver calibre 38 municiado e uma pistola também municiada.

https://www.youtube.com/watch?v=r7kuGOjnkV4″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

Autor , foto e vídeo: Rondoniagora