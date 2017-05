Deputado estadual e ex-prefeito se envolvendo em grave acidente na BR

O Deputado Estadual Laerte Gomes (PSDB) e seu assessor e ex-prefeito da cidade de Costa Marques Dinho Mesquita acabaram sendo vítimas de um grave acidente envolvendo a camionete em que eles ocupavam e um animal na noite desta sexta-feira (19) na BR-429, à aproximadamente 01 km do perímetro urbano da cidade de São Francisco do Guaporé.

De acordo com informações, o deputado, ex-prefeito e uma terceira pessoa retornavam da cidade de Costa Marque para a cidade de Alvorada do Oeste no momento do sinistro, devido ao cavalo atravessar a pista no período acabaram colidindo violentamente contra o animal.

Por sorte, devido aos airbags ter sido acionado no momento da batida acabou amortecendo os impactos dos ocupantes e nada sofreram apenas danos materiais.

Autor e foto: Alertarondonia