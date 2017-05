Diretor da JBS diz ter pago R$ 2 milhões a vice prefeito de Porto Velho; vídeo

Conforme matéria publicada na Folha de São Paulo na noite desta Sexta feira as 21,38 minutos, o vice prefeito da Capital Edgar Tonial, vulgo Edgar do Boi teria recebido 2 milhões em propinas para liberar de fiscalização as filais do grupo em Rondônia. Vejam matéria completa abaixo.

FOLHA DE SÃO PAULO

O ex-diretor de tributos da JBS Valdir Aparecido disse ter pago R$ 2 milhões ao vice-prefeito de Porto Velho, Edgar Nilo Tonial (PSDC), o Edgar do Boi, em propina para liberar de fiscalização as filiais de Rondônia.

Segundo Aparecido, a proposta foi feita em 2012, logo depois que o conglomerado comprou as fábricas da Guaporé Carnes no Estado e em Mato Grosso. O acerto foi feito em reunião na sede do PSDC na capital rondoniense.

Ele se encontrou com Edgar e Clodoaldo Andrade, sócio da Rio Madeira Contabilidade e intermediário da operação. A empresa ficaria isenta de fiscalização por dois anos e depois pagaria em propina 30% do valor de multas e impostos devidos.O dinheiro, diz o executivo, era entregue em espécie por um funcionário do escritório da JBS em Porto Velho a Clodoaldo, que tirava um percentual e repassava o resto para Edgar do Boi. Não se sabe em que foi usado o dinheiro.

A transação foi interrompida por ordem de Wesley Mendonça Batista em dezembro de 2016, quando pediram R$ 4,5 milhões em propina após uma fiscalização. Os dois chegaram a reduzir o valor para R$ 1,2 milhão, mas não houve acordo. Edgar do Boi foi eleito vice-prefeito em uma chapa liderada por Hildon Chaves (PSDB).O outro citado, Clodoaldo Andrade foi o coordenador da vitoriosa campanha e chefe de transição politica da gestão de Mauro Nazif para o tucano Hildon.

Autor: Rondoniaovivo

Foto: Extra de Rondônia