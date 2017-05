Rosangela Donadon comemora chegada de Kits do Programa Mãezinha Rondoniense

Os kits chegaram nesta manhã de sexta-feira, 19 de maio, na Secretaria de Estado da Assistência Social e Desenvolvimento Social – SEAS, Regional de Vilhena. O caminhão descarregou a primeira parte dos enxovais e 336 gestantes serão beneficiadas por meio do Programa “Mãezinha Rondoniense”.

A ação é uma emenda parlamentar individual da Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) que apresentou o projeto no ano de 2014 visando à seguridade das mães e seus bebês. O projeto do Governo do Estado, abraçado pela parlamentar, tem como objetivo ofertar às mães kits com diversos itens, entre elas, roupinhas que irão auxiliar as gestantes em situação vulnerável, nos primeiros dias da chegada do recém-nascido.

“Estou muito feliz com a chegada desses kits, há tempos vinha cobrando a agilidade do processo para que os Kits fossem entregues às mães carentes da região do Cone Sul. Existem muitas mães que infelizmente passam por momentos difíceis e nem sempre ganham ajuda ou tem condições de se preparar para a chegada do bebê”, disse a deputada.

“Este é mais um compromisso meu que vem sendo concretizado. Tenho certeza que esses enxovais irão auxiliar as mães nos primeiros dias de vida dos seus filhos”. Rosangela ainda informa que nesta primeira etapa, serão beneficiadas as mães cadastradas ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social dos municípios de Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras e Chupinguaia.

A segunda parte dos Kits beneficiarão as mães das cidades de Vilhena, Colorado e Cerejeiras. Ao todo, mil Kits de enxovais serão entregues às gestantes. O Kit é composto por: uma banheira, uma bolsa contendo: 1 travesseiro; 1 jogo de berço contendo 3 peças; 3 pacotes de fraudas de pano com 3 em cada; 3 conjunto de pagãozinho; 1 macacão longo; 1 macacão curto; 5 camisetas; 5 pares de meia; 1 cueiro; 1 toalha com capô; 1 shampoo 500 ml; 1 sabonete; 1 caixa de cotonete 150 unidades; 5 pacotes de fraudas descartáveis com 10 em cada.

Autor e Fotos: Assessoria