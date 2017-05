De virada, VEC vence o Ji-Paraná e assume liderança do returno

Em partida eletrizante disputada na tarde deste domingo, 21, no Estádio Arnaldo Lopes Martins, em Vilhena, o Lobo do Cerrado Esporte Clube (VEC), derrotou o Galo da BR Esporte Clube Ji-Paraná, pelo placar de 3 a 2.

Ji-Paraná abriu 2 a 0. As 09 minutos do primeiro tempo cruzamento pela esquerda e o camisa 09 Vinicius fez o primeiro gol da partida. Seis minutos após, aos 15’ novo cruzamento da esquerda e Bonato camisa 07 fez de cabeça.

Mas com muita raça a equipe do VEC buscou o empate. Com isso, o VEC acordou e partiu para o ataque, aos 33 minutos, Caio camisa 11, recebeu um belo passe e não desperdiçou balançando a rede do adversário.

Devidos a algumas interrupções e a parada técnica, o árbitro deu 4 minutos de acréscimo, tempo não desperdiçado pelo ataque do VEC que aos 48’ num rebote de bola defendida pelo goleiro, Robinho camisa 07 de cabeça empatou o jogo para o Lobo do Cerrado.

No segundo tempo o VEC voltou a campo entusiasmado e aos 12 minutos o camisa 08 Luiz Henrique usou a cabeça num cruzamento da direita e colocou o VEC em vantagem no placar. Aos 49 o Juiz apita o final da partida ficando o placar 3 a 2 para o VEC que assume a liderança do returno.

308 pessoas pagaram ingresso para assistir o jogo com renda de R$ 3.660,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia