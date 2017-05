Em Juína, deputado do MT destaca trabalho de Melki para melhorias na 174

O deputado federal Ságuas Moraes (PT-MT) participou da audiência pública no Município de Juína (MT), a qual aconteceu na tarde desta sexta-feira, 19, no plenário da câmara de vereadores.

O deputado foi ao encontro da prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) para cumprimentá-la e lembrar de uma marca interessante a respeito do projeto de asfaltamento da BR-174, novamente em pauta no Senado Federal.

De acordo com suas lembranças, exatamente em 2017 completa duas décadas que este projeto começou a tramitar na esfera federal.

De acordo com o parlamentar, a ideia surgiu do então prefeito de Vilhena, Melki Donadon (atualmente no PTB) que o procurou – à época, Ságuas era prefeito de Juína – e conseguiu reunir um grupo de vinte prefeitos da região a fim de iniciar os trabalhos na tentativa de garantir o asfaltamento da rodovia. “Ele (Melki) conseguiu federalizar a 174. Foi um processo muito trabalhoso, mas contamos com a ajuda de grandes parceiros em Brasília como o senador Amir Lando”, relembrou o atualmente deputado federal.

Ságuas disse ficou surpreso ao rever o ex-prefeito Melki Donadon em Juína. O encontro, segundo ele, lhe rendeu grandes lembranças da época em que este projeto ainda era um embrião. “Graças à ideia dele (Melki) que hoje estamos aqui discutindo esse projeto”, elogiou o deputado. Melki Donadon comentou o período em que fez a apresentação da ideia e disse que aquele trabalho inicial foi de suma importância para o desenvolvimento da região.

De acordo com Donadon, o processo de federalização da rodovia passou para as mãos do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) a responsabilidade de manutenção da rodovia. “O trecho era intrafegável, e sempre foi uma de nossas bandeiras o asfaltamento da 174. A integralização do noroeste do Mato-Grosso com Rondônia era dificultosa e muito sofrida. Hoje já percebemos a diferença”, conta o ex-prefeito.

A discussão sobre o asfaltamento da 174 vem ganhando corpo desde as últimas semanas tendo em vista o posicionamento geográfico da rodovia, além das possibilidades de fomento da economia, o tempo em que a ideia circula na esfera federal já resulta em celeridade das autoridades para a execução do projeto. Parte da rodovia, notadamente no estado de Mato-Grosso, já está asfaltada, restando poucos quilômetros para sua conclusão integral.

