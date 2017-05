Em Juína, Rosani Donadon participa de ato de manutenção da 174 e defende asfaltamento da rodovia

A estrada já proporciona boa trafegabilidade; trabalho de cascalhamento já está autorizado.

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) acompanhou nesta sexta-feira, 19, a comitiva liderada pelos senadores Valdir Raupp (PMDB) e Wellington Fagundes (PR-MT) que seguiu até o município mato-grossense de Juína, onde houve a segunda audiência pública para tratar da manutenção e posterior asfaltamento da BR-174.

Rosani participou também do ato de assinatura da ordem de serviço para manutenção da rodovia no trecho que liga Juína a Vilhena. De acordo com o documento, a empresa responsável pelo trabalho inicia os trabalhos imediatamente. O investimento é na ordem de R$ 12 milhões.

Em sua fala, a prefeita Rosani Donadon destacou a importância do asfaltamento da rodovia e voltou a defender o aceleramento do projeto, tendo em vista que o trecho encurta distâncias, fomenta as relações culturais da região e desenvolve ainda mais a economia do noroeste do Mato-Grosso e extremo sul de Rondônia. “Esta região é responsável pelo equilíbrio da balança comercial do país. Temos uma artéria do porto passando por Vilhena, que é a BR-364 e precisamos deste trecho de asfalto para facilitar o escoamento da produção”, disse a prefeita.

Esta é a segunda fase da rodada de audiências públicas realizadas pelos Senadores Valdir Raupp e Wellington Fagundes. A primeira aconteceu em Vilhena na noite da quinta-feira, 18, no auditório da prefeitura. Os encontros contaram com as presenças de técnicos do Governo Federal responsáveis pelo desenvolvimento de projetos relacionados a melhorias da malha rodoviária do país.

Em que pese o fato de que o projeto do asfalto ainda está em fase de tramitação, o trecho já apresenta condições de trafegabilidade, sendo possível ir até Juína e os demais municípios do noroeste do Mato-grosso com qualquer tipo de veículo. “Precisamos de pouco mais de três horas para chegar em Juína. Com esse cascalhamento, acredito que o percurso poderá ser feito com mais segurança. Já é um começo de um futuro bem próximo”, acredita a prefeita de Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria